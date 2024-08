Calciomercato Roma: proseguono in mattinata i contatti con il Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers. L'inglese ha già l'accordo con i rossoneri

Manca ormai sempre meno alla fine del calciomercato e la Roma sta cercando di chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita per consegnare a De Rossi una rosa completa e competitiva. In tal senso arrivano ulteriori conferme su una possibile trattativa che vedrebbe coinvolti i giallorossi e il Milan per uno scambio Abraham-Saelemaekers.

10:32 - Daniele Longo fornisce aggiornamenti sulle valutazioni che le due squadre danno dei giocatori: il Milan valuta Saelemaekers 17 milioni, la Roma Abraham 22.

10:30 - Come scrive Fabrizio Romano, Tammy Abraham ha già un accordo con il Milan. I dettagli del contratto, concordati a luglio restano validi anche adesso. Il giocatore è ansioso di partire.

