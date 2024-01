CORALLO: "Angeliño può fare la differenza in Serie A" - LENGUA: "Al Shabab-Roma test inutile e ridicolo per tempistiche"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare di Roma e il tema più caldo è sicuramente Angeliño, terzino sinistro del Lipsia a un passo dai giallorossi: "Può fare la differenza in un campionato come la Serie A", il pensiero di Andrea Corallo. Gianluca Lengua critica l'amichevole odierna tra Al-Shabab e Roma: "Ridicola per tempistiche, non è utile a nessuno". Matteo Cirulli, invece, si sofferma su Houssem Aouar: "Ero convinto che potesse togliere il posto a Pellegrini quando è arrivato".

Credo che Aouar, con questo sistema di gioco, possa trovarsi molto più a suo agio rispetto al passato (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ero convinto che Aouar potesse togliere il posto a Pellegrini quando è arrivato (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Angelino ha un piede mancino delizioso, ha le caratteristiche che servono alla Roma (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Angelino può fare la differenza in un campionato come la Serie A (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Angelino? Il Galatasaray non vuole fargli giocare la successiva partita per evitare di far scattare l’obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro, questo mi fa molto riflettere (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Angelino? Non è l’ultimo di Pinto ma il primo colpo del prossimo direttore sportivo (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Al Shabab-Roma è un'amichevole ridicola per tempistiche, non è utile a nessuno (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Spero che De Rossi dia fiducia a Svilar, non vedo bene Rui Patricio (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)