Calciomercato Roma, sorpasso per Angeliño: accordo col giocatore, col Lipsia verso prestito con diritto

La Roma si avvicina al colpo Angeliño. Come scrive l'esperto di calciomercato ,infatti, è lui il prescelto della Roma per la fascia sinistra. Sorpasso dei giallorossi su Torino, Marsiglia e Villarreal che si erano mosse per il laterale spagnolo.

C'è l'accordo col giocatore e si cerca di definire quello con Lipsia sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore lascerà comunque il Galatasaray, dato che se avesse giocato un'altra partita sarebbe scattato l'obbligo di riscatto a 6 milioni.

(gianlucadimarzio.com)

