AL SHABAB-ROMA: le probabili formazioni. Lukaku in attacco, possibile chance dal 1' per Golic e Pagano (VIDEO)

La Roma torna in campo, ma lo fa in un contesto davvero particolare. Alle ore 17:45 italiane andrà in scena all’Awwal Park l’amichevole contro l’Al-Shabab (diretta sul canale YouTube della Roma) e l’evento rientra nell’accordo stipulato dalla società capitolina con Riyadh Season, lo sponsor che figura sulla maglia dei giallorossi. Gli uomini di De Rossi sono quindi volati in Arabia Saudita nel bel mezzo della stagione e del campionato: dopo questo test la squadra affronterà infatti la Salernitana lunedì sera nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A.

DDR effettuerà un turnover moderato e sembrerebbe essere intenzionato a confermare la difesa a 4: davanti a Rui Patricio dovrebbero giocare Karsdorp-Golic-Llorente-Zalewski , mentre a centrocampo spazio ancora al trio Paredes-Bove-Pellegrini. Sulla trequarti, alle spalle di Lukaku, possibile chance per Pagano ed El Shaarawy. Non convocati Dybala, Mancini, Spinazzola, Huijsen e Sanches, i quali sono rimasti a Roma.

PROBABILI FORMAZIONI

AL-SHABAB: Kim; Al Sabiyani, Sharari, Santos, Al-Harbi; Kanabah, Cuellar; Al-Muwallad, Bahebri, Carrasco; Diallo.

A disp.:

All.: Biscan.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Golic, Llorente, Zalewski; Pellegrini, Paredes, Bove; Pagano, El Shaarawy; Lukaku.

A disp.:

All.: De Rossi.





PREPARTITA

15:44 - Ecco lo spogliatoio della Roma.

15:37 - Ecco una panoramica dell'Awwal Park.