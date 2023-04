ASPRI: "Oggi mi aspetto da Belotti un segnale da centravanti vero" - PES: "L'eventuale arrivo di Ndicka porterebbe alla cessione di Ibanez"

Oggi alle ore 20:45 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l'Udinese nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. José Mourinho dovrà fare i conti con numerose assenze, motivo per cui è pronto a mandare in campo dal primo minuto Andrea Belotti: "Mi aspetto che dia un segnale da vero centravanti", afferma Fabrizio Aspri. Lorenzo Pes invece si sofferma su Evan Ndicka, obiettivo di mercato della Roma: "Il suo eventuale arrivo porterebbe alla cessione di Ibanez".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Quest'anno sta mancando la presenza di Abraham, al di là dei gol. Fatica a tenere il pallone. Dybala? Giovedì me lo aspetto in campo. Per me l’eventuale arrivo di Ndicka porterebbe alla cessione di Ibanez (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Se la Roma dovesse acquistare Ndicka e Aouar, anche Mourinho sarebbe felice. La società sta lavorando per continuare a crescere nonostante le limitazioni economiche (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Oggi la Roma è chiamata a vincere a ogni costo, è una gara decisiva e può dare la spallata al campionato. Se i giallorossi dovessero portare a casa i tre punti contro l'Udinese, per la prima volta la Serie A diventerebbe la via maestra per andare in Champions League (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)

Roma-Feyenoord? I giallorossi avranno il vantaggio di giocare in casa, il pubblico li spingerà con una forza pazzesca. La Roma è più forte ed è favorita, ma ha solo un risultato a disposizione. Secondo me gli uomini di Mourinho arriveranno in finale di Europa League (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Non sarei sorpreso se la Roma perdesse punti con l’Udinese visto anche il rendimento delle altre squadre impegnate nelle coppe europee, ma ora le motivazioni possono fare la differenza. Quella di oggi è una grande occasione, ma la partita sarà complicata. Belotti ha avuto la possibilità di dimostrare il suo valore, ma ha fallito (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

La Roma non può stare tranquilla contro il Feyenoord, ma sarà aiutata dal pubblico. I giallorossi devono gestire con intelligenza la gara. Roma-Udinese? Sono ottimista, mi aspetto che Belotti dia un segnale da vero centravanti (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)