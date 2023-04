ROMA-UDINESE: le probabili formazioni dei quotidiani. Scelte obbligate davanti, torna titolare Celik

Occasione ghiottisima per la Roma, che questa sera contro l'Udinese ha l'opportunità di allungare ulteriormente su Milan e Inter. Con le assenze di Dybala, Abraham e Solbakken, per Mourinho scelte obbligate, almeno in attacco, dove agiranno Belotti con El Shaarawy e Pellegrini alle sue spalle. Tra i pali confermato Rui Patricio, in difesa Mancini, Ibanez e Smalling, con quest'ultimo in vantaggio su Llorente. In mezzo al campo Cristante e Wijnaldum; a destra si rivede Celik, a sinistra Zalewski

