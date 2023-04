La Roma sembra far sul serio per il difensore Evan N’Dicka, che il prossimo giugno si svincolerà dall'Eintracht Francoforte. Come scrive il sito dedicato al mercato, tra il calciatore e il club giallorosso ci sarebbe una sorta di preaccordo sul trattamento economico. Ndicka a Francoforte guadagna circa 700 mila euro a stagione, nella Roma ne prenderebbe il triplo. Qualcuno parla già di visite mediche, ma per il momento su questo non arrivano conferme.

(calciomercato.com)

