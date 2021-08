ORSI: "Dzeko è diventato un peso" - FOCOLARI: "Isak interessante, Abraham andrebbe bene"

L'addio, ormai probabile, di Edin Dzeko e il sostituto del bosniaco: lungo le frequenze radiofoniche si discute delle mosse offensive in casa Roma. "Dzeko è stato un gran giocatore, ma negli ultimi 3 anni non ha fatto bene. E' diventato un po' un peso per la Roma", dice Fernando Orsi. "L'Inter negli ultimi anni ha preso dalla Roma Nainggolan e Kolarov, e sappiamo come è andata...", aggiunge Zeljko Pantelic.

Furio Focolari, invece, pensa al rimpiazzo: "Isak è un profilo interessante, anche Abraham andrebbe bene, Belotti sai cosa ti dà".

E' già un po' di tempo che Dzeko è sul piede di partenza. E' un giocatore di cui la Roma si vuole liberare e questa può essere un'operazione positiva per i giallorossi sotto tutti i punti di vista. Io non so se Pinto riuscirà a far tutto quello che deve fare e se ha questa grande conoscenza del calcio europeo. Ma la cessione di Dzeko sarebbe positiva dal punto di vista economico (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La cessione di Dzeko? Dipende da chi prendi. Il bosniaco per età e stipendio può essere sacrificabile, l'operazione può essere intelligente. Ma il giocatore nella rosa ha un certo peso. Isak è un profilo interessante, anche Abraham andrebbe bene, Belotti sai cosa ti dà. Ma Azmoun? Nel campionato russo segno pure io (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per Dzeko all'Inter stavolta è quella giusta. La situazione è andata molto avanti nel weekend e oggi può essere il giorno decisivo (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'Inter negli ultimi anni ha preso dalla Roma Nainggolan e Kolarov, e sappiamo come è andata...Con Dzeko vuole perseverare, ma è un errore prendere giocatori che non hanno più niente da dare (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dzeko nelle ultime stagioni ha litigato più spesso di quanto abbia giocato. Se la Roma dà via Dzeko va bene, si cambia. E' diventato un po' un peso per la Roma e non ha reso per quello che è. Il bosniaco è stato un gran giocatore, ma negli ultimi 3 anni non ha fatto bene (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la Roma potrebbe essere l'occasione di liberarsi di uno stipendio altissimo e cercare di limitare i danni. Certo che se nell'anno in cui prendi Mourinho ti liberi di quello che dovrebbe essere il centravanti più importanti devi guardarti bene in giro cercando di non commettere errori. Se c'è questa opportunità ok, poi si cerca un giocatore per sostituire il bosniaco. Altrimenti resti così fino alla prossima stagione e poi fai un investimento per un grande centravanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quello per Isak sarebbe un buon investimento, importante. Certo non sarebbe Dzeko, ma non credo che la Roma andrà a spendere per un top player (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)