BALZANI: "L'infortunio di Zaniolo è un dramma sportivo" - FOCOLARI: "La Roma perde il suo gioiello" - FELICI: "Ora un colpo sul mercato"

Irrompe nelle cronache odierne l'infortunio subìto ieri in Olanda-Italia da Nicolò Zaniolo. "L’infortunio di Zaniolo è un dramma sportivo con pochi precedenti nella storia della Roma", afferma Francesco Balzani. Fa eco Furio Focolari: "Ora siamo tutti in apprensione per Zaniolo, la Roma perde il suo gioiello".

Mentre Filippo Biafora predica calma ("se serve meglio aspettare di rivederlo nel ritiro di luglio 2021"), Antonio Felici si aspetta "un colpo da Friedkin".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______



Se Zaniolo deve tornare in sette mesi lo facesse, senza prendere alcun rischio. Meglio stare bene nei prossimi 10-15 anni piuttosto che giocare partite con squadre tipo Cagliari, Sassuolo, o altre. Se serve meglio aspettare di rivederlo nel ritiro di luglio 2021 (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dzeko deve decidere se portare alla Roma i soldi, sia per il suo cartellino che per lo scarico del suo ingaggio. La Roma secondo me vorrebbe questo e non lo dice. Altrimenti il giocatore rimarrà in giallorosso e si vedrà quello che succede. La soluzione di un altro attaccante rispetto a Dzeko mi sembra molto complicata. Io penso che se ti capita l’occasione Milik è un’operazione che devi fare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Su Dzeko faccio un po' confusione. Io credo che sia il giocatore preferito da Pirlo, ma non dalla Juventus, dalla società, visto che va a caccia di altre soluzioni. Un po’ di nervosismo di De Laurentiis è giustificato e deriva dal fatto che la situazione Milik non si sblocca e rischia di avere un giocatore che rimane in scadenza. Dzeko sta bloccando tre squadre, Juventus, Roma e Napoli. Diciamo anche che se Lautaro non trova il modo di rinnovare il contratto e va al Barcellona non escludo che possa tonare in auge anche l’Iner per Dzeko (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Penso che tutto quanto sia stato bloccando dal fatto che De Laurentiis voglia troppi soldi per Milik, altrimenti già era tutto sbloccato. C'è la voglia di far scattare il domino degli attaccanti, ma la Juventus vuole Suarez anche se arriverà tardi, a campionato iniziato, però la chiave di tutto è Milik e non Dzeko a mio avviso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’infortunio di Zaniolo è un dramma sportivo con pochi precedenti nella storia della Roma. A livello fisico si riprenderà, mi auguro si riprenda a livello di testa. La Roma ha due giocatori veramente forti: Dzeko e Zaniolo. Con l’infortunio di Zaniolo, dico la sincera verità, ora mi aspetto qualcosa sul mercato, una scossa per far capire che si è più forti anche della sfortuna (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tutto è nelle mani di Dzeko, così che si sappia che non è la Roma a metterlo in vendita ma è lui che vuole andare (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dzeko decide ma la Roma deve avere il sostituto. È sempre il solito mosaico che va composto. Edin potrà decidere nel momento in cui la Roma si trova in mano qualcosa, sennò dove può andare il bosniaco. Ora siamo tutti in apprensione per Zaniolo, la Roma perde il suo gioiello (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Veramente un peccato per Zaniolo, perde di fatto due campionati e soprattutto gli rallenta la crescita. Non mi aspettavo le parole di Fienga. Ora, dopo l’infortunio di Zaniolo, serve assolutamente un intervento sul mercato. Mi aspetto un colpo da Friedkin (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)