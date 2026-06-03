Roma-Napoli: sfida per Dodo

Ogni estate la stessa storia: c'è un terzino da trovare, un vice Di Lorenzo da inserire nel nuovo motore del Napoli. (...) Sul taccuino del ds Manna ci sono diversi nomi: tutte strade percorribili, con due nomi in prima fila. Anan Khalaili e Dodo sono al momento i preferiti dal Napoli. (...) Ma andiamo con ordine. Khalili dell'Union St. Gilloise è ancora in pole, ma la valutazione del club belga è ritenuta fuori mercato. (...) Il brasiliano Dodo ha tutto per poter diventare il prescelto, anche un contratto in scadenza tra un anno che aiuta a tenere basso il presso del suo cartellino. Un'offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe anche bastare per acquistarlo dalla Fiorentina. E il brasiliano ha voglia di giocare la Champions. Occhio, però, che su Dodo lavora da tempo anche la Roma, che potrebbe trovare come alleata l'amicizia di lunga data tra lui e Wesley. Ma il Napoli è convinto di avere le armi giuste per convincere Dodo: non un vice Di Lorenzo, ma uno nuovo pilastro del progetto Allegri.

(gasport)