Rebus Dovbyk: futuro incerto, idea Villarreal

Ventinove candeline e un futuro tutto da scrivere. Dovbyk ha festeggiato ieri il suo compleanno con un pensiero rivolto alla Roma, ringraziando il club per gli auguri pubblicati sui social.
L'attaccante si prepara a presentarsi il 13 luglio a Trigoria per l'inizio del ritiro ma senza alcune certezza sul futuro. La domanda è chiara: Dovbyk rappresenta ancora una risorsa tecnica su cui investire oppure è un diventato un peso da alleggerire in vista della rifondazione offensiva? Un interrogativo che accompagna le strategie giallorosse [...]
Ora il mercato inizia a bussare alla sua porta: dalla Spagna arrivano segnali concreti: il Betis Siviglia ha effettuato un sondaggio esplorativo mentre il Villarreal potrebbe affondare il colpo.
(Corsport)