Dovbyk e Vaz: a caccia di acquirenti. Da domani l'accelerata per i rinnovi

Malen e chi? Chi sarà l'altro 9 dietro Donyell della prossima stagione? Tony D'Amico, che tra oggi e domani sarà ufficializzato come nuovo direttore sportivo giallorosso, ha due problemi da risolvere lì davanti. (...) Parliamo di Artem Dovbyk e Robinio Vaz, gli altri due centravanti in i rosa che per motivi diversi poco rispondono alle esigenze dell'allenatore. L'infortunio che ha escluso l'ucraino dalla seconda parte della stagione è un ostacolo grane così alla cessione dell'ex Girona, che attualmente è a bilancio nella Roma per circa 25 milioni di euro. Difficile trovare un acquirente che garantisca di evitare una minusvalenza. Non restano che due vie: la prima, tentare uno scambio (la Roma ci ha provato con Scamacca dell'Atalanta, proposta rifiutata); la seconda, cedere Dovbyk in prestito sperando in una futura rivalutazione. Poi c'è il capitolo Vaz, che il tecnico ha giudicato non pronto per essere nella rosa della Roma. Troppo acerbo per essere la prima alternativa di Malen, (...) probabile, dunque, che venga ceduto in prestito, in attesa di tempi migliori. Tempi migliori che il titolare del ruolo, Malen, ha trovato subito: "Se fossi arrivato la scorsa estate - ha detto l'olandese — avrei avuto buone possibilità di vincere la classifica cannonieri. Ho fatto del mio meglio per aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi. Sì, i compagni spesso mi chiamano Dg (in riferimento all'Ro di Ronaldo, ndr)". Capitolo rinnovi: da domani ripartiranno i colloqui per i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik.

(corsera)