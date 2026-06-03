D'Amico, ci siamo: atteso l'annuncio

Trigoria è ancora vuota. A breve però tornerà a riempirsi e il primo volto nuovo sarà quello di D'Amico che oggi (o al massimo domani) verrà ufficializzato: pronto un triennale da 1.5 milioni a stagione. A distanza sta già lavorando per la Roma, anche perché le cose da fare non mancano a partire dai rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik. (...) Soulé, invece, è il giocatore che Gasp lascerebbe andare via a patto che arrivi un degno sostituto. Il sogno rimane Greenwood seguito anche

da Fenerbahce e squadre arabe. Per l'altra fascia fari puntati su Summerville, Tzolis, Sauer e Pepê.

Complicata la pista Alajbegovic, pallino di Massara. A proposito di ex Roma, ieri Ranieri a Cagliari è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

(Il Messaggero)