Tognozzi e D'Amico: corsa a due per la casella di ds

Corsa a due. Per la casella di direttore sportivo è testa a testa tra Matteo Tognozzi, ora al Rio Ave, e Tony D'Amico, attualmente nell'organigramma dell'Atalanta. In queste ore i Friedkin hanno avuto contatti con entrambi i manager.

Un indizio: ieri D'Amico non era con i bergamaschi a Firenze e il suo nome sembrerebbe aver superato quello di Tognozzi. Il possibile stravolgimento della dirigenza del Milan, con il quale D'Amico aveva raggiunto un principio di accordo per la prossima stagione, potrebbe aver liberato il dirigente. [...]

E Massimo Margiotta è molto vicino ad essere il nuovo responsabile del settore giovanile giallorosso. Con Tony D'Amico aveva condiviso l'esperienza al Verona.

(La Repubblica)