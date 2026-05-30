Roma, ritiro estivo: corsa a tre fra Austria, Olanda e Galles. Possibile sfida al Barcellona

Da strutturare anche il programma estivo. Il 13 luglio è fissato il raduno nel centro sportivo, poi dal 31 luglio al 9 agosto i giallorossi voleranno in Europa per la seconda parte del ritiro. La Germania - in pole fino a qualche giorno fa - è stata scartata ma il 15 agosto la Roma giocherà un'amichevole contro il Borussia Dortmund. Restano in piedi le opzioni Austria e Olanda e se ne aggiunge anche una terza: il Galles [...].

Nel frattempo, il quotidiano spagnolo Sport ha inserito la squadra di Gasperini tra le principali candidate per sfidare il Barcellona nel tradizionale 'Trofeo Gamper' [...]

(Il Messaggero)