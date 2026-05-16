Roma-Lazio, Sarri sarà in panchina: convinto dalla squadra. Il tecnico non parlerà in conferenza stampa come forma di protesta

Recalcitrante, incavolato, ma ci sarà. Soltanto la squadra poteva convincere Sarri a esserci nel derby. Al cuore non si comanda, vale anche per il Comandante. In estate era rimasto per i tifosi. Al derby andrà per i giocatori. Gli hanno chiesto di esserci e sono stati accontentati. [...]

Il giorno dopo la finale era ancora rigido sulla sua posizione, i giocatori sono riusciti ad ammorbidirlo. Mau darà dei segnali di protesta, non parlerà oggi in conferenza mentre Gasperini parlerà alle 13.30. Cosa farà domani si vedrà. Ci sono interviste prepartita a Dazn, c’è la conferenza stampa finale. Non è da escludere che rimanga zitto senza curarsi di reazioni e contraccolpi di ogni tipo. [...]

(corsport)