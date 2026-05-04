ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Koné dal 1'. Pisilli in vantaggio su Dybala per un posto da titolare con Malen e Soulé

Battere la Fiorentina per restare in scia quarto posto e credere ancora alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League: dopo gli scivoloni di Como, Juve e Milan è questo l'obiettivo della Roma per la sfida contro la Fiorentina di Vanoli. Davanti a Svilar, confermati Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce pronti Celik e Wesley, a centrocampo torna Koné, che affiancherà Cristante. Davanti ballotaggio per un posto da titolare tra Dybala, momentaneamente in svantaggio rispetto a Pisilli, che, insieme a Soulé andrebbe a supportare l'unica punta, Malen.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.