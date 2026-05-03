Rinforzi per Malen: Dybala dal via. Gasp in mezzo ritrova anche Kone

Ci si affiderà ancora una volta a lui, a Donyell Malen, per cercare di trovare quei gol necessari per una vittoria che sarebbe molto importante. [...] Solo che Malen stavolta dovrebbe avere il massimo del supporto a disposizione, con Dybala dal via a destra e Soulé dalla parte opposta. Insomma, per l'olandese ci sarà il miglior supporto possibile il che lo aiuterà anche ad andare a caccia del suo dodicesimo gol in campionato. In mezzo, invece, con Cristante dovrebbe esserci di nuovo Koné, al rientro dopo l'infortunio con il Bologna del 19 marzo scorso. Possibile però che il francese non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe e allora in corsa ci sarà spazio anche per Pisilli, che in questo 2026 ha sempre giocato (o dal via o in corsa). [...]

(Gasport)