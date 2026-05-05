Poker da Champions

(...) A tre giornate dalla conclusione della stagione. Autentica prova di forza della Roma che fa dunque aumentare le sue chance nella lotta per il quarto posto. Gasperini, però, ha sempre avuto fiducia nel ribaltone: «Questa squadra non è da sesto posto. Siamo in un buon momento, ma le partite sono tutte difficili ed equilibrate. Sappiamo che non possiamo sbagliare nulla per avere speranze, ma abbia-mo un bel morale. E con la rosa al completo, come accaduto fino a metà dicembre, abbiamo un potenziale migliore e possiamo competere». (...) Koné di nuovo titolare, Dybala utilizzato in corsa ultime due partite. Ora Gian Piero può contare sulla Roma migliore: «Questa squadra a lun-go è stata una delle migliori difese d'Europa. Ora stiamo recuperando tutti e ritrovando la squadra dei primi mesi con l'aggiunta di Malen. Così è più facile ottenere i risultati. Giochiamo un buon calcio, facciamo gol con più giocato-ri e reti di ottima qualità». «Se vinciamo le ultime tre, possiamo farcela» avverte Pisilli, guardando al quarto posto che ora è a un punto. Hermoso è d'accordo: «Sì, dobbiamo continuare a vincere. E a crederci. La Roma è proprio bella da vedere».

(corsera)

