Pisilli "trattenuto" in rosa a gennaio: sulla cessione c'era l'ok del tecnico

«Da dicembre in poi si parlava che Pisilli dovesse andare via. Per fortuna sono riuscito a trattenerlo»: così ha parlato Gian Piero Gasperini dopo la partita con la Fiorentina. [...]

In realtà dell'addio del numero 61 si era cominciato a parlare ancora prima, per via dell'utilizzo praticamente nullo da parte dell'allenatore: in campionato solo quattro presenze fino alla fine del 2025, la più lunga delle quali da 25 minuti. Utilizzo che aveva spinto il giocatore a valutare l'idea del prestito, nonostante le resistenze dei dirigenti. E la cessione, ad onor del vero, aveva avuto l'ok di Gasperini. Il Genoa si era interessato, l'affare si sarebbe dovuto fare a fine sessione invernale dopo il rientro di El Aynaoui dalla Coppa d'Africa. [...]

(corsera)