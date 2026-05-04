Olimpico, la corsa al biglietto

Saranno più di 60 mila i tifosi presenti stasera allo stadio per il posticipo del lunedì contro la Fiorentina. (...) Roma-Fiorentina, dopotutto, sarà una partita speciale, (...) perché vincendo, i giallorossi salirebbero al terzo posto nella classifica del rendimento interno, portandosi con 39 punti a una sola lunghezza di distanza dal Napoli secondo in questa graduatoria. Tredici punti in meno, 25, sono arrivati invece lontano dall'Olimpico. (...) L'altro motivo che per certi versi rende unica la sfida di stasera è che si tratta dell'ultima in cui la Roma può davvero avere l'Olimpico tutto per sé. I prossimi appuntamenti sono infatti la trasferta di Parma, il derby con la Lazio e l'epilogo di Verona.

(corsport)