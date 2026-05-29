Jones vuole l'Inter. Muro della Roma per Koné

(...) Di sicuro la Roma ha fatto muro per Koné, nonostante le obiettive esigenze di cassetta determinate dal fair play finanziario che impone cessioni entro il 30 giugno. La richiesta iniziale di 50 milioni ha spinto l'Inter a rinnovare il contratto a Mkhitaryan e a virare su Jones che ovviamente è un altro genere di centrocampista: più ragionatore, dotato di geometrie e palleggio, che mezzala esplosiva. (...) Del resto tutti i centrocampisti dell'Inter sono abituati a modificare compiti e posizionamenti nell'arco della partita, a seconda dell'atteggiamento degli avversari: se una squadra pressa il play, gli interni possono andargli in soccorso offrendo un'altra linea di passaggio al portiere o ai difensori centrali. Questo è un lavoro che Jones saprebbe svolgere benissimo,

avendo tempi di gioco molto rapidi.

(gasport)