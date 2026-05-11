Gasp si schiera: "Vorrei tenere Paulo. Dopo il 2-1 pensavo alla Conference..."

Gian Piero Gasperini l'ha giocata, questa partita, tanto è stata intensa: «Per la prima volta in vita non volevo vedere il rigore, così mi sono girato. Però c'era un tabellone enorme, alla fine l'ho visto lì…». [...]

«Dybala ha detto che saluta? No, ha detto "potrebbe", ha usato il condizionale. Vediamo cosa succede, se ne parlerà nelle prossime settimane. Io sarei contento di averlo la prossima stagione, peccato non sia stato a disposizione per tre mesi». [...]

Sulla partita: «Dopo il 2-1 di Keita pensavo alla Conference...». [...]

(corsera)