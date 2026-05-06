Freuler, un vero rebus: lo svizzero diviso tra Bologna e l'ipotesi Roma

[...] Ma il tema oggi è un altro: su Remo Freuler ci sarebbe anche l'Arabia e l'idea di andare a vivere un altro campionato viene presa in considerazione. Lo svizzero,

che andrà al Mondiale, ha un affetto enorme per Bologna ma è in scadenza di contratto e il suo nome ha cominciato a far gola a molti. Anche per lui il Bologna ha messo sul tavolo una proposta: Remo sta valutando, l'incrocio è rappresentato sia dall'ultimo contratto della vita ma anche da due scelte di cuore. La prima è appunto Bologna; la seconda porta a Roma perché è dal gennaio scorso che il suo nome è associato a quello di Gian Piero Gasperini che lo ha cresciuto e cullato all'Atalanta. Una cosa pare certa: il Bologna in quella zona del campo cerca e vuole trovare un elemento importante; impossibile con la perizia di Remo ma certamente di livello importante. [...]

(gasport)