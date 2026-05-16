Dzeko: "Spero che De Rossi faccia un regalo alla Roma. Alajbegovic è diverso dagli altri"

CORSERA - Edin Dzeko non dimentica la Roma. L'ex attaccante dei giallorossi dell'Italia, Intervistato dai quotidiani, ha parlato anche della corsa al 4° posto e non solo:

(...)

Come finisce la corsa Champions?

«Mi auguro che il mio capitano Daniele (De Rossi, ndr) faccia un regalo alla mia Roma fermando il Milan. Ma prima va vinto il derby».

Alajbegovic è pronto per la Roma?

«Se un ragazzo di 18 anni calcia due rigori nelle due partite più importanti della sua carriera (contro Galles e Italia, ndr), vuol dire che ha qualcosa di diverso dagli altri. Spero faccia la scelta migliore per il suo futuro».

(...)