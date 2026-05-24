Dybala e Soulé, destini incrociati

Quello di oggi sarà sicuramente l'ultimo tango del campionato per Dybala e Soulé, poi da domani si inizierà a pensare al loro futuro che negli ultimi mesi è completamente cambiato. Da una parte c'è Matias, mattatore della prima parte della stagione (sette gol e sette assist) in un periodo nel quale gli attaccanti faticavano a segnare. L'ultima rete, però, è datata 10 gennaio. [...] La qualificazione in Champions League passa anche dal suo sinistro, ma la certezza di giocarla nella Capitale non c'è. Potrebbe sentire quella musichetta qualche chilometro più a Nord, a Birmingham per la precisione. Emery lo stima, l'Aston Villa non ha intenzione di fermarsi dopo l'Europa League vinta pochi giorni fa e ha messo gli occhi proprio su di lui. La valutazione della Roma è alta (35 milioni) ma i club inglesi non hanno problemi economici, anzi. Gasperini non si opporrebbe ad una sua partenza - la scintilla tra i due non è scattata - a patto che arrivino rinforzi mirati. [...] Nelle prossime 48 ore, infatti, verrà diramata la lista dell'Argentina per il Mondiale, è nei 55 pre-convocati ma difficilmente farà parte della spedizione in America. Chi sicuramente non ci sarà è Dybala che un po' a sorpresa è quello più vicino alla permanenza. [...] La storia tra Paulo e la Roma stava andando verso la fine, neanche troppo lieta considerando l'ennesimo infortunio. Si è rivisto dal primo minuto nelle ultime con Parma e Lazio, la qualità non si discute ma a preoccupare è l'evidente fragilità fisica. Gasp, però, non vuole rinunciarci, lo ha fatto presente più volte ai Friedkin e da domani partirà la settimana decisiva per il rinnovo. Nei prossimi giorni il procuratore tornerà nella Capitale e incontrerà Ryan. Sul tavolo c'è un'offerta da 2 milioni più bonus a rendimento (presenze e gol) e un prolungamento fino al 2027, Dybala vorrebbe strappare un contratto di poco più ricco e l'ago della bilancia è la qualificazione alla prossima Champions League. C'è ottimismo per la fumata bianca anche perché la concorrenza non spaventa. [...] Questa sera Dybala e Soulé forse giocheranno insieme per l'ultima volta. [...] Quattordici volte hanno dal primo minuto e lo score non è positivo: sette vittorie, sette sconfitte e un pari. [...]

(Il Messaggero)