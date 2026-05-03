C'è la Fiorentina. Dybala titolare con Soulé e Malen

Ritorno sprint. Dybala di nuovo titolare, oltre tre mesi dopo l'ultima volta. Partirà dal primo minuto insieme a Soulé. Tango argentino e attacco tutta fantasia per Gasperini, che - mentre aspetta il vertice con il vicepresidente Ryan Friedkin - nella sfida contro la Fiorentina lì davanti pensa di riproporre un trio (con Malen punta)

che non ha mai sfruttato come avrebbe voluto. [...] La fiducia di Gasperini non è

mai stata in discussione. Ma la Roma, per valutare il rinnovo, ha bisogno di certezze, dal punto di vista economico e tecnico. [...] Lo stipendio da circa 8 milioni di euro va sfoltito di netto. La Roma tratterà a questa condizione, ma non solo. [...] Complice la frenata dovuta all'operazione, il rendimento di Paulo nella seconda metà di stagione si è arenato. Un calo condiviso proprio con il collega di reparto Soulé. Anche lui, complice la pubalgia, ha smesso di segnare. [...]

(la Repubblica)