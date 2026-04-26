Koné-Dovbyk ora puntano la Fiorentina

A Bologna si è fermato Celik, che ha accusato un problema muscolare al flessore destro: le sue condizioni verranno valutate già oggi. (...) Salvo clamorose comunicazioni dello staff medico, Manu Koné e Artem Dovbyk da questa settimana cominceranno infatti

a lavorare nuovamente con il gruppo con l'obiettivo di tornare tra i convocati per la partita di lunedì 4 maggio contro la Fiorentina. Un rientro fondamentale quello del francese, che darebbe nuove soluzioni in mezzo al campo a Gasperini. Quanto all'ucraino, la sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 6 gennaio, la trasferta di Lecce decisa proprio da un suo gol. (...) Artem spera di tornare pienamente a disposizione nella gara successiva contro il Parma. Che è lo stesso obiettivo di Lorenzo Pellegrini, fermo dalla sfida contro il Pisa per una lesione: il ragazzo sta cercando di accorciare i tempi di recupero ed esserci per la trasferta emiliana.

(corsport)