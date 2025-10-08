Stadio Roma: domani l'incontro tra Dan Friedkin e il sindaco Gualtieri

Sono ore caldissime in casa Roma. Il presidente Dan Friedkin è tornato nella Capitale e, oltre a partecipare alla 32esima assemblea generale dell'ECA (da ieri EFC), si recherà anche al 'Fulvio Bernardini' per incontrare Frederic Massara, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Il tema più caldo resta però la costruzione del nuovo stadio a Pietralata e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il numero uno del club giallorosso incontrerà il sindaco Roberto Gualtieri nella giornata di domani.

(gasport)