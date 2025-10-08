Dan Friedkin a Roma: l'arrivo del presidente giallorosso all'assemblea della EFC (FOTO e VIDEO)

Dan Friedkin è sbarcato a Roma. Il presidente del club giallorosso è tornato nella Capitale in vista della 32esima assemblea generale dell'ECA, che da ieri ha cambiato nome in EFC (European Football Clubs). L'evento è in programma dal 7 al 9 ottobre al Roma Cavalieri Waldorf Hotel e in occasione della riunione odierna sono presenti anche Nasser Al-Khelaifi (presidente del PSG) e il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin. Dan è membro del comitato esecutivo della EFC dal 2021 ed è arrivato all'assemblea poco prima delle ore 10.