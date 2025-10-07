L'ECA cambia nome e diventa EFC (European Football Clubs): la Roma condivide il video del rebranding (VIDEO)

L'associazione dei club europei cambia volto e lo fa proprio alla vigilia dei suoi lavori a Roma. La European Club Association (ECA) ha infatti annunciato un rebranding completo, trasformandosi in European Football Clubs (EFC).

Una trasformazione che vede la Roma e il suo presidente in prima linea. Il club giallorosso, infatti, non solo è un membro dell'associazione, ma esprime anche una figura chiave nel board con il presidente Dan Friedkin. A sottolineare questo ruolo, la Roma ha subito ripostato sui propri canali social il video di presentazione della nuova EFC, accompagnato dallo slogan "We are The Heart of Football" (Siamo il cuore del calcio).

Il cambio di nome segna l'inizio di una nuova era per il principale organo di rappresentanza dei club nei dialoghi con UEFA e FIFA. E il primo atto di questa nuova era si svolgerà proprio nella Capitale: da domani, infatti, prenderanno il via i lavori e gli incontri della EFC, che vedranno la partecipazione dei vertici del calcio europeo.