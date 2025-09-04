Rosset (ex allenatore di Paratici): "Si allena già come i grandi. L'abbraccio con Dybala? Bellissimo"

IL ROMANISTA - William Rosset, tecnico della Sampdoria Under 18, ha rilasciato un'intervista al portale a tinte giallorosse e ha parlato di Lorenzo Paratici, che ha allenato nella passata stagione in blucerchiato. L'attaccante classe 2008 si è trasferito da pochi giorni alla Roma e nel test odierno contro il Roma City ha messo a segno una tripletta. Ecco uno stralcio delle parole del suo ex allenatore.

Sui social è spuntata una vecchia foto con Dybala, quando la Joya era ancora alla Juventus. Oggi è arrivata un'altra foto, con i due che si abbracciano dopo uno dei tre gol di Paratici. Le ha già parlato dell'emozione che ha provato in quel momento o, comunque, dell'emozione che ha provato quando ha saputo che avrebbe ritrovato Dybala?

"No, ci siamo sentiti solo per messaggio. Per i complimenti. Ma ho visto quella foto, è bellissima. Sono le cose belle del calcio, quando un bambino abbraccia il suo idolo e lo ritrova anni dopo in campo. Sono immagini che piacciono a chi ama il calcio. Lorenzo ha avuto la possibilità di stare a contatto con tanti giocatori: penso che questo, per lui, sia stata una forza. Ha avuto la capacità di guardare e imparare. Perché si allena già come loro".

