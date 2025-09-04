LIVE - Amichevole Roma-Roma City 4-0, segui in tempo reale: poker di Soulé

Alle ore 11:00 prenderà il via l'amichevole di Trigoria tra la Roma e il Roma City, squadra che milita in Eccellenza. Test utile per mettere minuti nelle gambe e per entrare in ritmo campionato. Sono chiaramente assenti i nazionali, dunque spazio anche a chi ha collezionato pochi minuti in queste prime gare. Segui la diretta dell'amichevole.

LA CRONACA DELLA PARTITA

40' - La Roma piazza il poker con Soulé. Palla filtrante di Pellegrini per l'argentino, che in diagonale buca il portiere avversario e fa 4-0.

37' - Palo esterno di Paratici, che imbeccato da Baldanzi calcia di prima da dentro l'area. Sfiora la tripletta il classe 2008.

35' - Gran tiro da fuori di Pellegrini, l'estremo difensore del Roma City si esalta e devia in angolo.

32' - Arriva il tris della Roma, ancora con Paratici, bravo a colpire di testa sul corner battuto da Dybala: 3-0.

19' - Raddoppio di Baldanzi con un bel tiro a giro: 2-0.

16' - Dialogano Dybala e Paratici, la Joya va al tiro di prima dal limite: parata a terra di Santi.

15' - Nel frattempo sul campo B stanno svolgendo lavoro differenziato Rensch, reduce da un colpo al polpaccio subito martedì in allenamento, e Buba Sangaré, che sta recuperando dall'infortunio patito in estate.

11' - Errore della retroguardia del Roma City, Paratici ne approfitta e mette dentro facilmente da pochi passi: 1-0.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Hermoso, Angelino; El Shaarawy, Cristante, Pellegrini, Soulé; Baldanzi, Dybala; Paratici.

ROMA CITY: Santi, Izco, Contini, Traditi, Menini, Carillo, Petraglia, Marchi, Riosa, Milani, Hernandez.