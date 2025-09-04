LORENZO PARATICI: chi è?

LAROMA24.IT - Stop al campionato, spazio alla sosta per le Nazionali. Nel frattempo la Roma prosegue il lavoro al Fulvio Bernardini di Trigoria in vista del ritorno in campo in Serie A contro il Torino, sfida in programma il 14 settembre all'Olimpico. Oggi la squadra ha ospitato il Roma City per un test amichevole: termina 8-0 per i giallorossi con in luce il baby Lorenzo Paratici, schierato al centro dell'attacco da Gasperini e autore di una tripletta.

Nato il 21 ottobre 2008 a Torino, Lorenzo è figlio di Fabio Paratici, ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham. È un numero 9 moderno, di piede destro, che fa della mobilità e dell'attacco alla profondità le sue armi migliori. Paratici cresce calcisticamente tra Pro Vercelli e Sampdoria prima del grande salto di qualche giorno fa, sul gong della finestra estiva di calciomercato, alla Roma. Quindi, Gasperini lo nota e lo manda subito in campo oggi considerando l'assenza congiunta di Ferguson e Dovbyk. Nella scorsa stagione l'attaccante si è già messo in mostra segnando 17 gol in 39 presenze tra Under 17 A, Under 18 e Primavera blucerchiata. Ma non solo: Lorenzo, prima di lasciare la Sampdoria, è stato aggregato in prima squadra da Massimo Donati e ha giocato uno spezzone di gara in amichevole contro la Rosa Camunia durante la pre-season.

LR24