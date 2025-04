VIDEO - Ranieri e la 'strana' metafora tra pesce sughero, spigola e… salmone: "Non fate i furbi"

Alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è lasciato andare a una strana metafora a tema pesci e il riferimento è subito andato al salmone, che richiama i "salmonari" (così definiti da Paolo Di Canio) del Bodo/Glimt, i quali ieri hanno eliminato la Lazio ai rigori: "Aspettiamo che il mercato possa essere più libero per noi, poi cercheremo di tirare le somme e vedere che pesce abbiamo preso, se un pesce sughero o una spigola. E non fate i furbi...".