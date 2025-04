Conferenza stampa, RANIERI: "La Champions non è possibile. Svilar? Vuole restare e sono convinto che si arriverà a una soluzione. Dovbyk deve fare di più" (VIDEO)

Sabato alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa e l'appuntamento è alle 12:30 nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

LIVE

Che significato ha questa partita? Come stanno Dovbyk ed El Shaarawy?

"Oggi hanno fatto allenamento differenziato, stanno entrambi bene e sceglierò tra stasera e domani. La partita sarà difficilissima, il Verona si è quadrato a meraviglia perché chiude tutti gli spazi e riparte a mille all'ora. Il terzo gol che fecero contro la Roma all'andata domani lo riproporranno 10/15 volte, dobbiamo stare attenti a non farci affogare nella loro ragnatela. Sarà una gara importantissima, vogliamo i tre punti".

Come sta la squadra dal punto di vista mentale e fisico dopo questa lunga rincorsa? Farà qualche cambio domani?

"I ragazzi hanno fatto qualcosa di prodigioso, hanno fatto qualcosa di meraviglioso. la squadra sta bene fisicamente ma lo stato di forma non è ottimale. Prima giocavamo con leggerezza, ora non lo stiamo facendo ed è merito degli avversari. Ma noi stiamo facendo il massimo in questo momento delicatissimo. Cambiare? Sì, ma serve il bilancino del farmacista".

Il rinnovo di Svilar?

"Vuole restare qui, il suo procuratore fa il suo lavoro e noi il nostro. Sono convinto che alla fine si concluderà con una soddisfazione reciproca".

Dovbyk sta credendo in voi? La sua prestazione al derby?

"C'è un 50 e 50 di colpe, lui si dovrebbe far vedere di più e la squadra deve servirlo di più. Io gli dico che oltre al gol deve far vedere la prestazione e ci sta lavorando. Io non sono ancora soddisfatto e nemmeno lui, mi deve dare di più".

Quale è la direzione per il futuro? Quanto bisogna intervenire sul mercato?

"Pensiamo a quest'anno. Quello che disse De Rossi è vero, servono giocatori di gamba. Noi abbiamo fatto il massimo, abbiamo giovani che devono crescere. Il gap contro le cinque squadre che stanno sopra è notevole e questo lo vedono tutti, anche chi non sa di calcio".

Avevate studiato i piazzati nel derby?

"Sono molto deluso e arrabbiato, dobbiamo lavorare di più. Alcune volte ci manca la scaltrezza e l'essere determinati a non far entrare l'avversario in area. E' tutta questione di carattere e allenamento, in alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli e non funziona così. Dobbiamo ricompattarci, abbiamo preso troppi gol sui piazzati".

Perché Pisilli gioca di meno?

"Ha fatto bene quando sono venuto, poi è sceso molto di condizione. Ora si sta riprendendo e ha le stesse possibilità dei compagni di giocare. Non c'entra il rinnovo, dà sempre tutto anche in allenamento. A breve tornerà il Pisilli che conosciamo tutti".

C'è stata qualche sottovalutazione dell'aspetto caratteriale di Hummels?

"Per niente. Lui è un grande giocatore, è una colonna. Sono convinto che quando lo metterò in campo farà la sua prestazione".

I giocatori credono ancora alla Champions?

"Lei scommetterebbe un euro sulla Champions della Roma? Lo vuole perdere... Siamo onesti, se raggiungiamo la Champions League è perché le altre sbragano e noi facciamo un capolavoro. Siamo seri con i tifosi, non è possibile... Noi stiamo facendo il massimo, teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando dando tutto. Chiedo ai tifosi l'aiuto, sarà molto importante che loro capiscano la situazione che stiamo vivendo".

I tifosi?

"Meritano il massimo, quello che la proprietà vuole raggiungere ovvero una squadra stabilmente in top 4 e che possa lottare per vincere i campionati. Roma non è stata fatta in una notte, per cui pazienza e lavoro. Aspettiamo che il mercato possa essere più libero per noi".

Quale calciatore ha valorizzato di più? I calciatori ancora le chiedono di restare?

"Si sono arresi, rispettano la decisione e l'hanno capita. Soulé sta andando bene, è il futuro della Roma. Lui ha una qualità immensa, è un diamante da sgrezzare e io sto cercando di farlo. Chi arriverà farà ancora meglio di me".

Il prossimo mercato verte anche su calciatori scaltri?

"Quando si va a scegliere un giocatore si vede l'uomo, è la cosa più importante. Poi cerchiamo determinate caratteristiche e a parità di valutazione chi è più cattivo e tenace verrà scelto".