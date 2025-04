Instagram, la 'vendetta' del Bodo/Glimt contro Di Canio e la Lazio: Oasis con un salmone in mano sulle note di "Wonderwall" (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena la sfida tra Lazio e Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, e i biancocelesti sono stati eliminati ai calci di rigore dopo il 3-1 nei tempi regolamentari a causa degli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos. I norvegesi hanno strappato una storica qualificazione in semifinale e il giorno successivo al match si sono tolti qualche sassolino dalle scarpe. Sul proprio profilo Instagram il Bodo ha infatti pubblicato una foto degli Oasis con un salmone in mano e in sottofondo la famosissima canzone "Wonderwall", realizzata dalla band nel 1995. Il riferimento è chiaro: il salmone si rifà alle parole di Paolo Di Canio, il quale dopo la partita della Roma contro il Bodo/Glimt definì i norvegesi dei "salmonari che lavorano al porto e mettono il salmone sulle navi"; la scelta della colonna sonora si rifà invece alla coreografia sfoggiata dalla Curva Nord poco prima del calcio d'inizio.