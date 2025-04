Europa League: il Bodo elimina la Lazio ai rigori. Avanti anche Athletic, Tottenham e Manchester United

Bodo/Glimt, Tottenham, Manchester United e Athletic in semifinale. La squadra di Baroni è stata eliminata ai calci di rigore dopo il 3-1 maturato nei 120' contro il Bodo: decisivo l'errore la dischetto di Castellanos. Il Tottenham ha vinto 0-1 in casa dell'Eintracht, il Manchester United ha vinto per un rocambolesco 5-4 contro il Lione di Fonseca, mentre l'Athletic ha battuto il Rangers 2-0.