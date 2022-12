Montagna, capitali europee e... famiglia: ecco le vacanze dei romanisti (FOTO)

Terminato il ritiro in Portogallo, i calciatori della Roma sfrutteranno questi giorni tre giorni e mezzo di vacanza prima di tornare a Trigoria per continuare a lavorare in vista della ripresa del campionato.

Nemanja Matic è partito con la sua famiglia a Londra, mentre Gianluca Mancini ha deciso di trascorrere il periodo natalizio in montagna. Leonardo Spinazzola si trova a Foligno, capitan Pellegrini è uno dei pochi a essere rimasto a Roma. Viaggio all'estero per Cristian Volpato, il quale è a Parigi. José Mourinho, Tiago Pinto e Rui Patricio non sono tornati con la squadra e sono rimasti in Portogallo per passare il Natale con le loro famiglie. Georginio Wijnaldum è tornato a casa, in Olanda.

