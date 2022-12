Instagram, Mourinho: "Momenti difficili per tante persone. Con tanta speranza vi auguro un sereno Natale" (FOTO)

José Mourinho lancia un bel messaggio sul proprio profilo Instagram. L'allenatore della Roma ha dedicato un pensiero rivolto a tutti in vista delle festività natalizie, soffermandosi soprattutto su coloro che stanno vivendo un periodo complicato. "In questi momenti difficili per tante persone, con malattie, guerre, povertà, solitudine nel mondo, è con un sentimento di tristezza ma anche di SPERANZA che auguro a tutti voi un sereno Natale", le parole dello Special One.