Camara vittima dei ladri: seconda auto rubata. Finestrino in frantumi e furto del volante per Matic

Due calciatori della Roma sono stati sfortunati protagonisti di alcuni episodi molto negativi. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Mady Camara ha subito il secondo furto dell'auto (il 1° avvenne l'1 ottobre dopo la vittoria contro l'Inter): nella notte tra giovedì e venerdì alcuni malviventi hanno rubato la sua Hyundai Santa Fe, messa a disposizione dalla società giallorossa, motivo per cui il centrocampista si è recato in commissariato. Anche Nemanja Matic ha ritrovato il finestrino della sua Mercedes Classe G in frantumi e l'auto senza volante. Alcuni giorni fa, invece, la macchina della moglie di Rui Patricio era stata rigata.

(corsera)