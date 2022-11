Instagram, rigata la macchina della moglie di Rui Patricio: "Accade sempre, dovrò mettere le telecamere di sorveglianza" (FOTO)

Brutta avventura per Vera, moglie di Rui Patricio. Nella giornata di ieri ha pubblicato su Instagram un video della sua macchina con un vistoso graffio sulla fiancata e, come da lei rivelato, non è la prima volta che si verifica un evento del genere: "Da quando sono arrivata in Italia, la mia auto viene sempre rigata... e tutto questo tre giorni dopo che l'auto è stata ritirata. Dovrò mettere delle telecamere di sorveglianza fuori dall'auto", l'amaro commento della compagna del portiere della Roma.