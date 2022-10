Rubata l’auto di Camara al laghetto dell’Eur

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Disavventura per Medi Camara. Il centrocampista arrivato dall'Olympiakos a fine agosto si sta inserendo bene nella rosa di José Mourinho, ma subito dopo essere tornato vincitore dalla trasferta di Milano il guineano ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Lunedì scorso infatti il guineano ha subito il furto della sua auto, una Hyundai Ioniq. Il giocatore giallorosso aveva parcheggiato nei pressi del laghetto dell'Eur - in via del Ciclismo - prima di allontanarsi per circa un'ora: al suo ritorno però Camara non ha più trovato la macchina parcheggiata. Il classe '97 si è recato subito in Commissariato, accompagnato dall'interprete della Roma, per sporgere denuncia. Un episodio che si aggiunge al tentato furto d'auto subito da El Shaarawy tre anni fa, sempre in zona Eur: in quel caso però l'attaccante era riuscito a fermare il ladro, che a sua volta lo aveva denunciato per aggressione (il procedimento è stato archiviato). Un fatto ancor più grave è capitato ieri al campione della Juventus Angel Di Maria, anche lui preso di mira dai ladri. I banditi si sono introdotti nell'abitazione torinese dell'argentino - in corso Quintino Sella - mentre il giocatore si trovava in casa insieme al compagno di squadra Dusan Vlahovic. A scongiurare il peggio sono stati gli addetti della sicurezza dello stabile dove risiede El Fideo, che hanno prontamente allertato le forze dell'ordine. Due persone sono riuscite a fuggire a bordo di un'auto e sono ancora ricercate, un terzo individuo invece ha tentato di far perdere le proprie tracce scappando a piedi ed è stato raggiunto e fermato dalla polizia. Gli agenti hanno anche rinvenuto una pistola nei pressi dell'abitazione di Di Maria, probabilmente buttata via dai ladri durante la fuga.