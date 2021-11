A gennaio in arrivo Zakaria e un terzino

Si pensa già al mercato di gennaio: la Roma è alla ricerca di un centrocampista che possa dar fiato a Veretout e Cristante, ed in cima alla lista di Tiago Pinto c'è Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Continuano i contatti tra il general manager giallorosso e gli agenti del calciatore. Per quanto riguarda il ruolo di terzino, a Trigoria si tiene d'occhio Pedersen, ma negli ultimi giorni si è surriscaldata la pista che porterebbe ad Henrichs del Lipsia. Fondamentali, per le entrate, le cessioni: probabile una partenza di Gonzalo Villar - di ieri la notizia di un interessamento della Juventus -, così come potrebbe accasarsi alla Fiorentina Borja Mayoral - servirebbe trovare un accordo con il Real Madrid, proprietario del cartellino -. Possibile partenza anche di Darboe, che potrebbe andare a fare esperienza altrove.

(Corsport)