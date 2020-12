Occhi aperti a Trigoria per trovare un puntello sull'out di destra, da inserire in rosa nella prossima sessione di calciomercato. Oltre ai nomi di Bryan Reynolds e Brandon Soppy, spunta anche una soluzione italiana: si tratta di Lorenzo Venuti della Fiorentina. Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo, il club viola lo avrebbe offerto ai giallorossi. Il classe '95, però, potrebbe essere già fuori range per la Roma, che cercherebbe un profilo più giovane.

(Corsport)