Calciomercato Roma, dagli States: giallorossi, Juve e Brugge in pole per Reynolds. I bianconeri hanno l'ok del giocatore ma non quello del Dallas

Continuano ad inseguirsi le voci su uno dei possibili acquisti della Roma per il mercato di gennaio, Bryan Reynolds. Secondo quanto riportato da Tom Bogert, giornalista statunitense, in pole position per il laterale del Dallas FC ci sarebbero Roma, Juventus e Brugge. Più defilata la Fiorentina.

I bianconeri avrebbero già un accordo di massima con il calciatore - prima di approdare alla Juve Reynolds passerebbe prima in prestito al Cagliari -, mentre mancherebbe l'intesa con il club d'appartenenza. Al contrario, Roma e Brugge avrebbero già discusso i termini con il Dallas, ma come emerso nelle ultime ore non avrebbero ancora l'ok del classe 2001.

Bryan Reynolds update:



Top three is still Roma, Juventus and Brugge, per source. Would be surprised if Fiorentina is a major player in the end.

Was told Roma + Brugge are very close to agreeing transfer finances with FC Dallas. Juve set on personal terms,but not with Dallas yet

— Tom Bogert (@tombogert) December 23, 2020