Roma, nuovo d.s. in arrivo. Ecco l'identikit: sarà talent scout e manager

Un giovane, che sappia lavorare in squadra e che non diventi in alcun modo una sorta di "padre-padrone" di Trigoria, che sia talent scout ma anche manager e che sappia parlare inglese: è questo l’identikit per il prossimo direttore sportivo della Roma. La sensazione è che il nome possa essere annunciato nei prossimi giorni. Dan e Ryan Friedkin non hanno intenzione di lasciare un uomo solo al comando, ma vogliono partecipare in prima persona a tutte le trattative.

Charles Gould, CEO della Retexo Intelligence, collabora con i Friedkin, ma non è e non sarà un consulente alla Baldini.

