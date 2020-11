Come riferisce l'emittente satellitare, è Charles Gould il manager scelto dai Friedkin per il casting del prossimo direttore sportivo della Roma. Molti i nomi in ballo dall'estate ad oggi, ora sarà il fondatore e amministrato delegato della compagnia Retexo Intelligence, che si occupa di creazione di strategie e analisi per conto di società sportive, a scegliere il profilo che risponda alle esigenze della Roma targata Friedkin.

(Sky Sport)