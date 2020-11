Pista straniera e con un profilo da talent scout

La Roma sul fronte societario continua a lavorare per individuare i migliori profili per rafforzare l'organigramma societario. I Friedkin continuano quindi la loro ricerca del direttore sportivo, che stando alle utlime indiscrezioni sembra differire dal classiso ds a cui i tifosi sono abituati. I tycoon texani infatti dovrà avere tra le proprie skills anche quella di talent scout, così da individuare talenti da valorizzare in futuro. Ver che piacciono i nomi di Berta dell'Atletico Madrid, Sartori dell'Atalanta e Orta del Leeds, ma prende quota la figura di Frank Arnesen, ex direttore generale di Psv e Chelsea e attualmente in forza al Feyenoord. Non sfuma ancora Krosche del Lipsia.

(gasport)