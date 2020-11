RETEXO INTELLIGENCE: chi è?

LAROMA24.IT - La Retexo Intelligence affiancherà la Roma nella ricerca del direttore sportivo. E' questa la notizia della mattinata che offre un altro, l'ennesimo, capitolo alla ricerca del capo dell'area sportiva che i Friedkin cercano per affidargli la costruzione della loro Roma. La poltrona, nominalmente occupata da De Sanctis, è vacante dallo scorso luglio, quando fu consegnata a Petrachi la lettera di licenziamento. Da lì, vari nomi si sono susseguiti come possibili candidati: dagli 'italiani' Paratici, Sartori anticipati da un romantico e lontano ritorno di Sabatini, agli 'stranieri', con Rangnick, Campos, Emenalo, Boldt e de Jong, fino agli ultimi Krosche e Arnesen. Con chi poi è a metà strada come Berta, italiano di successo all'estero.

Ad affiancare i Friedkin nella loro prima scelta importante ci sarà la "Retexo Intelligence", fondata e guidata dal 42enne Charles Gould che in un'intervista ad "Off the pitch" ha raccontato così il proprio lavoro, specializzato nella ricerca di personale adatto per le società sportive, con una dedizione particolare proprio al mondo dei direttori sportivi: "Un esempio - ha detto Gould - potrebbe essere un club alla ricerca di un direttore sportivo con una profonda conoscenza del mercato francese ma che abbia anche esperienza con giocatori promettenti che provengono da Croazia, Serbia o Bosnia. Proprio grazie all'approccio basato sui dati che raccogliamo, possiamo facilmente trovare un numero di candidati con comprovata esperienza in quei mercati. Quindi, come cliente, ti sentirai sicuro e fiducioso perché quando sarà ora di incontrare questi candidati, saprai esattamente quali sono i loro pregi e difetti". Continua Gould: "Questa conoscenza ti renderebbe molto più facile prendere la decisione giusta su chi dovrebbe ottenere il lavoro nella tua società". Perché "ad essere onesti - dice ancora Gould - si sente molto spesso parlare di club che cercano un nome importante per affidargli l'area relativa agli sponsor o al marketing ma poi la grande attenzione è sul campo. Siamo onesti: i club sanno bene che un grande direttore marketing può aumentare le vendite e sarebbe un ottimo acquisto ma sono perfettamente consapevoli che una nuova ala destra potrebbe essere rivenduta per 10 o 15 milioni in più rispetto a quanto è stata comprata. Così spesso, i loro obiettivi, e i loro soldi, sono riservati a ricercare questo tipo di figure".

Ecco cosa fa dunque la "Retexo Intelligence", con sede a Los Angeles al 24° piano del 1801 di "Century Park East", un mega edificio tipicamente americano che ospita diverse compagnie. La "RI" è dunque una società che raccoglie e analizza dati sportivi per aiutare le proprietà a trovare il personale che risponda esattamente alle loro esigenze, con un occhio di riguardo per i direttori sportivi, i quali ormai, nell'epoca delle plusvalenze, rappresentano una figura di altissimo rilievo all'interno di una struttura societaria. Come si legge nella biografia del sito ufficiale, la "Retexo Intelligence" vanta già collaborazioni di successo con società del calibro di Real Madrid, Barcellona e Paris SG, oltre a Club America e Flamengo. E nella lista delle squadre a cui è stata prestata consulenza figura già la Roma. Buona ricerca.

LR24